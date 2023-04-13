В ряде российских регионов стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Этому способствовали благоприятная погода, своевременная контрактация, а также целый комплекс подготовительных мероприятий, проведенных специалистами.

В этом году в рамках нацпроекта к нормативу будет приведено более 5,4 тыс. участков дорог общей протяженностью 15 тыс. км. Треть из них – маршруты к объектам социальной инфраструктуры. На выполнение работ на региональной и местной дорожной сети по нацпроекту предусмотрено свыше 431 млрд рублей, из них порядка 197 млрд – средства федерального бюджета.

Сегодня дорожные работы ведутся уже почти в двух десятках субъектов. В их числе – Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ростовская, Курская и Саратовская области, Республики Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Крым, и другие регионы.

В зоне особого внимания – социально значимые маршруты. К нормативу приведут 2,3 тыс. км участков, ведущих к образовательным учреждениям, 2,5 тыс. км – к медучреждениям, 600 км – к спортобъектам и 1,8 тыс. км туристических маршрутов. В некоторых субъектах дорожные работы выполняются с существенным опережением графика.

Так, в Назрани Республики Ингушетия досрочно завершили работы на улицах Центральной и Восточной, общая протяженность объектов – 3 км. Центральная – это подъездной маршрут к местной поликлинике, школе и детскому саду, однако покрытие было сильно изношено. Жители обращались в местную администрацию с просьбой его отремонтировать. Дорожные работы стартовали в феврале этого года, протяженность участка капитального ремонта – 2,2 км.

Еще один объект нацпроекта в Назрани, где досрочно завершили работы, – улица Восточная. Здесь обновили покрытие на участке длиной почти 1 км. Эта дорога была приоритетная для восстановления – она располагается в густонаселенном частном секторе. Долгие годы улицу не ремонтировали, покрытие сильно износилось. После обсуждений с общественниками было принято решение включить участок в перечень объектов нацпроекта на этот год.

Всего в этом году в Республике Ингушетия к нормативу приведут свыше 22 км.

В Республике Дагестан дорожники работают в четырех муниципальных районах. Одним из ключевых объектов нацпроекта в этом году стала трасса Магарамкент – Ахты – Рутул. Здесь приводят к нормативу участок с 40 по 54 км. Трасса обеспечивает транспортные и социально – культурные связи Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов, а также имеет большое значение для развития их экономики.

В Буйнакском районе продолжается капитальный ремонт трассы Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб. Работы выполняются на участке протяженностью 7 км. Маршрут соединяет горные районы и центральную часть региона с Махачкалой.

А в Карабудахкентском районе ремонтируют 16-километровый участок трассы Урма – Губден. Это один из основных маршрутов транспортно-логистического комплекса региона.

В Кабардино-Балкарской Республике активные дорожные работы идут на 20 объектах нацпроекта.

Так, на трассе Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу специалисты ремонтируют участок протяженностью почти 5,5 км. Он проходит по улице Ленина в селении Зарагиж.

В Лескенском районе приводят к нормативу 11-километровый участок трассы Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен – Ерокко – Лескен II протяженностью более 11 км.

Стоит отдельно отметить работы, которые выполняются на трассе Чегем 2 – Булунгу. Участок протяженностью 2 км находится в Чегемском ущелье, поэтому трудится специалистам приходится в непростых условиях.

Всего в 2023 году в Кабардино-Балкарской Республике благодаря нацпроекту к нормативу приведут почти 70 км.

В Екатериновском районе Саратовской области стартовал ремонт сразу двух объектов: участка автодороги Бакуры – Комаровка протяженностью более 6 км и трассы Калининск – Широкий Уступ – Екатериновка длиной 24,2 км.

Также подготовительные работы уже начались в Духовницком районе на трассе Балаково – Духовницкое, а также в Дергачевском районе на дороге Озинки – Перелюб и на автоподъезде к селу Жадовка.

Всего в этом году в Саратовской области благодаря национальному проекту запланировано привести в нормативное состояние более 300 км дорожной сети и 13 искусственных сооружений.