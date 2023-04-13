«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.

За первые три месяца 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в собственность «Россети Ленэнерго» оформлено 84,1 км линий электропередачи, 19 трансформаторных подстанций мощностью более 4,1 МВА.

На праве временного владения (безвозмездное пользование и доверительное управление) компанией в первом квартале 2023 года консолидировано свыше 41,4 км сетей.

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» разрабатывают планы по его ремонту, реконструкции и дальнейшему обслуживанию.

Консолидация — это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения.