Специалисты «Россети Северный Кавказ» приступили к ремонту оборудования одного из узловых питающих центров Северной Осетии – подстанции (ПС) 110 кВ «Юго-Западная».

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой технического обслуживания и ремонта текущего года, предприятие направит порядка 2 млн рублей.

Проект позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение нескольких районов г. Владикавказа с численностью населения около 100 тысяч человек и социально значимых объектов – больницы, водозабора, котельных, школ, детских садов. Также питающий центр является одним из энергообъектов, передающих электроэнергию трех гидроэлектростанций Северной Осетии – Эзминской, Гизельдонской и Дзауджикауской.

В настоящее время энергетики выполняют замену устаревшего масляного выключателя болгарского производства на современный отечественный аналог. Аппарат эксплуатируется еще с советских времен. По словам специалистов, это последнее устройство подобного образца на энергообъектах в зоне ответственности филиала «Севкавказэнерго».

Выключатели являются наиболее значимыми коммутационными аппаратами подстанций. Они предназначены для отключения линий электропередачи при выполнении ремонтов или ликвидации технологических нарушений.

Вместо маломасляного на подстанции устанавливается современный элегазовый выключатель. Оборудование безопасно, экологично, имеет высокую степень надежности и длительный срок службы.

Кроме того, персонал Левобережной группы подстанций выполнит ремонт более десятка единиц различного оборудования, проведет мероприятия по ревизии, смазке и чистке изоляции и контактных соединений.

Весь объем технических мероприятий на питающем центре сотрудники энергокомпании выполнят хозяйственным способом, то есть собственными силами. Это позволит снизить уровень затрат и повысить качество работ.