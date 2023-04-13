Специалисты филиала «Восточные электрические сети» компании «Россети Московский регион» с начала 2023 г. модернизировали около 10 км воздушных линий (ВЛ) в 19 населенных пунктах городского округа Луховицы.

Так, в рамках программы реконструкции обновлены 1,3 км электрических сетей 0,4 – 10 кВ в деревнях Ганькино и Псотино. В деревнях Зекзюлино, Кончаково, Ларино, Строилово, поселках Павловское, Каданок и на территории лагеря «Большой лес» выполнен комплекс мероприятий по капитальному ремонту еще 8,57 км ВЛ 0,4 – 10 кВ. Также произведена замена 97 старых опор на новые, железобетонные. Отремонтированы девять трансформаторных подстанций 10 кВ.

В настоящее время производится капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ на территории Головачёвского сельского поселения г.о. Луховицы.

«Эта воздушная линия протяженностью около 25 км является оной из самых загруженных. По ней обеспечивается электропитание 10 населённых пунктов с.п. Головачёвского, где проживают более 3,6 тыс. человек, – отметил начальник Луховицкого района электрических сетей ВЭС Николай Заботкин. – В данный момент здесь ведутся работы по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), деревянных опор – на железобетонные. Также производится замена изоляторов и, при необходимости, удаляются аварийные деревья, угрожающие падением на провода».

В апреле работы продолжатся в населенных пунктах Аксёново, Ильясово, Подлипки, Красная Пойма, Сельхозтехники, Григорьевское, Дединово, Ловцы, Сельцы, а также на территории СНТ «Возрождение», электросети которого были приняты на баланс компании в рамках программы консолидации в 2021 г. В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в ходе замены старого, неизолированного, провода энергетики используют самонесущий изолированный провод, обладающий повышенными характеристиками устойчивости к повреждениям.

Всего в текущем году специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» на территории г.о. Луховицы модернизируют свыше 35 км воздушных линий 0,4 – 10 кВ, выполнят замену 192 опор и произведут ремонт 30 трансформаторных подстанций 10 кВ.

Следует отметить, что большую часть мероприятий по обновлению распределительных сетей энергетики ВЭС осуществляют хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций. Комплекс мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту электрических сетей 0,4 – 10 кВ г.о. Луховицы позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей 38 населенных пунктов округа.