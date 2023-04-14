АО «Мособлэнерго» построило 35,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи по программе повышения надёжности электроснабжения потребителей Московской области. К реализации программы, рассчитанной на весенне-летние месяцы, компания приступила в начале марта текущего года. Всего до конца сентября 2023 года в Московской области АО «Мособлэнерго» запланировано строительство 48 км ЛЭП – 26 км воздушных и 22 км кабельных линий электропередачи. Таким образом, за полтора месяца удалось выполнить ¾ запланированного объема.

Помимо строительства ЛЭП выполняются работы по ремонту и вводу в эксплуатацию новых электросетевых объектов: филиалами компании уже построено 12 и реконструировано 13 трансформаторных подстанций, заменено 10 км провода воздушных и кабельных линий, расчищено 10 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

В этом году программа повышения надёжности охватила 26 округов Московской области, что на 5 округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Всего в 2023 году по программе повышения надежности электроснабжения потребителей АО «Мособлэнерго» планирует заменить 557 опор ЛЭП и 81 км кабеля и неизолированных проводов на СИП, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 и построить 30 трансформаторных подстанций, ввести 13 МВА трансформаторной мощности.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд под контролем Министерства энергетики Московской области. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. В текущем году в программу вошли следующие округа: Домодедово, Ступино, Пушкино, Чехов, Истра, Мытищи, Подольск, Красногорск, Щелково, Электрогорск, Егорьевск, Люберцы, Солнечногорск, Клин, Коломна, Кашира, Воскресенск, Серпухов, Волоколамск, Химки. А также Раменский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Одинцовский, Богородский.