Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступают к строительству двух подстанций и линии электропередачи 35 кВ в Зейском районе для подключения к электроснабжению новых заявителей.

В селе Чалбачи Зейского района ДРСК проведет реконструкцию подстанции 35/10 кВ с заменой силовых трансформаторов и выключателей. Две подстанции 110 кВ Эльга и БАМ в Тындинском районе будут оснащены оборудованием телемеханики, что позволит более оперативно выявлять отклонения в работе, проводить централизованный контроль состояния и работоспособности объекта, осуществлять с диспетчерского пункта дистанционные переключения коммутационных аппаратов.

Обновление оборудования также запланировано в пгт. Магдагачи, п. Тыгда Магдагачинского района и в г. Зея. В Магдагачи будет проведена реконструкция распределительных сетей – замена опор и провода на участках общей протяженностью 23 км. В Сковородинском районе на линии 10 кВ «Джалинда – Албазино» деревянные опоры будут заменены на железобетонные на участке 10 км.

«Реконструкцию распределительных сетевых комплексов мы ведем уже больше десяти лет, с момента их приема от муниципалитетов города Зеи, поселка Магдагачи, - рассказывает директор СП СЭС амурского филиала АО «ДРСК» Александр Ивницкий. – Сделан огромный объем по замене устаревшего оборудования и построены новые линии и трансформаторные подстанции».

В рамках исполнения ремонтной программы будет очищено 340 га просеки под высоковольтными ЛЭП и заменено 400 опор.

СП «Северные электрические сети» амурского филиала АО «ДРСК» обслуживают электрические сети в четырех северных районах Амурской области – в Тындинском, Сковородинском, Зейском и Магдагачинском, а также в городе Зея и пгт. Магдагачи.