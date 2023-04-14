В утвержденной приказом Минэнерго России Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы сформирован прогноз потребления электроэнергии и мощности, а также основные технические решения по развитию энергетического комплекса Республики Алтай. В соответствии с прогнозом, разработанным АО «СО ЕЭС», до 2028 года на территории республики планируется увеличение потребления электрической энергии до 654 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,48%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 120 МВт.

Руководитель Новосибирского РДУ (диспетчерского центра по управлению энергосистемами Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай) Дмитрий Махиборода прокомментировал решения, включенные СиПР и определяющие перспективы развития энергетического комплекса Республики Алтай на ближайшие 6 лет.

«Один из главных вопросов в повестке развития территории – повышение надежности электроснабжения потребителей. На его решение и направлены проекты, включенные в СиПР», – подчеркнул директор Новосибирского РДУ.

В последние два года отмечается значительный рост потребления на территории Республики Алтай. Среднегодовой прирост составил 7,5% по электроэнергии, 3,4% – по максимальному потреблению мощности. Позитивная динамика во многом обусловлена развитием внутреннего туризма. Кроме того, в Республике Алтай активно развивается жилищное строительство, предприятия сельского хозяйства, лесопереработки.

Согласно СиПР, в ближайшие годы на территории Республики Алтай продолжится рост нагрузки для объектов туристической отрасли и коммунально-бытового сектора. Активное строительство баз отдыха, гостиничных комплексов, новых канатных дорог и горнолыжных трасс будет сопровождаться ростом электропотребления.

Так, ввод в эксплуатацию подстанции (ПС) 110 кВ Алтайская долина, запланированный на 2023 год, обеспечит электроснабжение перспективных жилых комплексов в пригороде Горно-Алтайска и инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая» в Майминском районе.

Для обеспечения инфраструктурных объектов горнолыжного комплекса «Манжерок» в 2024 году будет введена в работу новая ПС 110 кВ Озерная с двумя трансформаторами по 16 МВА каждый.

Замена трансформаторов на ПС 110 кВ Эликманарская на более мощные повысит надежность и качество электроснабжения существующих потребителей и обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей в активно развивающемся Чемальском районе. ПАО «Россети Сибирь» определяет возможность реализации данного проекта в ближайшие два года.

Директор Новосибирского РДУ отметил, что уже начата работа над формированием СиПР следующего периода, на 2024–2029 годы, которая ведется в тесном сотрудничестве с региональным правительством.