Федор Опадчий: "Важна "тонкая настройка" в совместной работе"

13 апреля Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил с рабочим визитом филиал Системного оператора Волгоградское РДУ. На встрече Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий рассказал о специфике и ключевых особенностях деятельности Системного оператора, проанализировал основные параметры функционирования ЕЭС России и энергосистемы Волгоградской области, а также представил важнейшие технические решения по ее развитию.

Федор Опадчий сообщил о прогнозных параметрах работы региональной энергосистемы и технических решениях по ее развитию, которые заложены в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы, разработанную Системным оператором и утвержденную Министерством энергетики РФ.

«Мы видим положительную картину по развитию экономики в Волгоградской области. Электроэнергетика должна обеспечивать потребности экономики и делать это эффективно. Безусловно, есть много вопросов в совместной работе с регионами, и требуется ее «тонкая настройка»», - заявил Федор Опадчий.

В перспективе до 2028 года в области планируется построить объекты ВИЭ-генерации - Новоалексеевскую ВЭС 16,8 МВт, Ольховскую ВЭС 307,8 МВт, Двенадцатый и Шестнадцатый Ветропарки ФРВ мощностью 234 МВт и 238,5 МВт соответственно, а также Среднеахтубинскую ГЭС мощностью 31,5 МВт. Кроме того, запланирована реконструкция гидроагрегата № 7 Волжской ГЭС с увеличением максимальной мощности с 115 МВт до 125,5 МВт.

Глава Системного оператора рассказал губернатору об основных итогах развития энергосистемы Волгоградской области за семь лет. С 2015 по 2022 год совокупная установленная мощность объектов генерации региона увеличилась на 258 МВт (6,3 %) и, по данным на 1 апреля 2023 года, составила 4 321 МВт. Выработка электроэнергии за то же период возросла на 8,1 % до 16 979 млн кВт•ч., а потребление выросло на 10,7% до 1 626 млн кВт•ч.

«Системный оператор делает такую работу, без которой нам сегодня невозможно жить и развиваться, реализовывать серьезные, амбициозные и масштабные планы. Рад, что сегодня у нас есть возможность побывать в самом сердце управления энергосистемой нашего региона и обсудить те серьезные мощные проекты, которые будут воплощаться в жизнь на территории Волгоградской области в интересах нашей страны», - заявил Андрей Бочаров.

До 2028 года в Волгоградской энергосистеме планируется рост потребления электрической энергии до 19175 млн кВт•ч со среднегодовым темпом прироста 2,4 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 2923 МВт со среднегодовым темпом прироста 2 %.

С 2015 года в энергосистеме Волгоградской области введены новые объекты: одна подстанция 220 кВ и семь подстанций 110 кВ, семь станций ВИЭ-генерации оптового рынка общей мощностью 208 МВт и пять станций розничного рынка общей мощностью 54 МВт, две линии электропередачи 220 кВ и 11 ЛЭП 110 кВ, установлены 198 устройств релейной защиты и автоматики и 107 устройств противоаварийной автоматики. Также произведена реконструкция четырех подстанций 500 кВ, пяти подстанций 220 кВ и трех подстанций 110 кВ, двух распределительных устройств 220 кВ и четырех – 110 кВ на электростанциях. В регионе реконструированы шесть ЛЭП 220 кВ и шесть ЛЭП 110 кВ, обеспечено подключение новых крупных потребителей на величину до 600 МВт.

К числу наиболее крупных проектов в сфере развития сетевой инфраструктуры Федор Опадчий отнес комплексную реконструкцию подстанции 220 кВ Алюминиевая, сооружение КРУЭ 500 кВ на Волжской ГЭС, реконструкцию межгосударственной линии электропередачи 110 кВ Кайсацкая – Джаныбек с отпайками в Палласовском энергорайоне. На 2024–2025 годы запланировано также строительство новых электросетевых объектов для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «Русская нержавеющая компания» максимальной мощностью 357,6 МВт.

«В энергосистеме региона к настоящему времени введено достаточно много объектов ВИЭ, выработка которых зависит от погодных условий, что является вызовом для Системного оператора и одновременно помогает нам отрабатывать новые подходы к управлению энергосистемами с большой долей «зеленой» генерации», - отметил глава Системного оператора.

Сегодня доля солнечной генерации в установленной мощности энергосистемы региона составляет 3%, ветрогенерации – 2%, что существенно превышает средний показатель по стране.

Губернатора ознакомили с работой по внедрению цифровых технологий в сфере управления режимами энергосистемы, внедряемыми Системным оператором совместно с энергетическими компаниями. Так, в Волгоградской энергосистеме цифровое дистанционное управление энергообъектами внедрено на трех подстанциях и Котовской ВЭС. В ближайшие годы проекты будут реализованы еще на трех подстанциях. К дистанционному управлению планируется подключить Новоалексеевскую и Ольховскую ВЭС, включенные в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы.

Председатель Правления «СО ЕЭС» Федор Опадчий, генеральный директор Филиала «СО ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев и директор Волгоградского РДУ Алексей Корешков ознакомили Андрея Бочарова с особенностями и преимуществами практического использования инновационных технологий при управлении режимом региональной энергосистемы в диспетчерском зале Волгоградского РДУ. В настоящий момент в Волгоградском РДУ осуществляется пилотный проект – новое техническое решение с повышенным уровнем защиты от киберугроз и использованием биометрического сервиса, который обеспечивает подтверждение полномочий дежурного диспетчера на прием смены и на реализацию команд дистанционного управления.