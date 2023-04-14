Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал высокоточное устройство, позволяющее контролировать температурные напряжения в рельсовых плетях на бесстыковых железнодорожных путях. Изобретение позволит свести к минимуму количество аварийных ситуаций, связанных с искривлением железнодорожного полотна.

Бесстыковой, или бархатный, путь подразумевает большие, от 350 метров, расстояния между рельсовыми стыками. Это обеспечивает комфортабельность проезда пассажиров и значительное снижение расходов на содержание самого пути, а также следующих по нему подвижных составов. Однако конструкция подвержена деформированию при больших перепадах температуры окружающей среды. Формирующееся в бесстыковом пути температурное напряжение создает опасность потери устойчивости и изгиба рельсовых плетей, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

Техническое решение, позволяющее прогнозировать и предотвращать искривления путей, разработали специалисты НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника».

«Бесстыковые пути требуют не только повышенного качества обслуживания, но и постоянного тщательного контроля, особенно в межсезонье. Создание инструмента обнаружения напряженного состояния рельсовых плетей – предельно актуальная задача, решение которой позволит железнодорожному транспорту выйти на новый уровень обеспечения безопасности движения», – рассказал генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.

Устройство состоит из датчика излучения и двух датчиков приема ультразвукового сигнала, а также соединенной с ними системы обработки данных. Сенсоры приема ультразвукового сигнала головной волны последовательно располагаются на поверхности катания рельса и могут перемещаться вдоль него. Устройство позволяет контролировать механические напряжения в рельсовых плетях.

НПП «Полет» получило патент на изобретение в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и изготовление аппаратно-программного комплекса контроля и оповещения в реальном времени о динамике изменений напряжения в рельсовых плетях». Полезная модель была удостоена серебряной медали Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023».