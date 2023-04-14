В рамках сотрудничества со II Всероссийским Акселератором по промышленному туризму «Открытая промышленность» любой желающий старше 16 лет может посетить экскурсию «Медный путь».

Отправляясь на экскурсию, вы расширите свой горизонт знаний, потому что это не просто производственный объект, а высокотехнологичное и многофункциональное производственное предприятие полного цикла. 60 производственных линий, медеплавильное «сердце» - индукционная печь, впечатляющая своими размерами крутильная машина драм-твистер, большие катушки, украшенные граффити – это и многое другое ожидает экскурсантов на Заводе.

Экскурсии проводятся 1 раз в месяц и длятся 1,5 часа. Узнать об экскурсии подробнее, подать индивидуальную или групповую заявку можно здесь - https://promtourism.online/expertcable