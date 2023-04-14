На Ленинградской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Ленобласть) 14 апреля 2023 года после планового капитального ремонта выведен на номинальную мощность энергоблок №4 с реактором РБМК-1000.



Сокращение срока ремонта составило 16,5 суток при безусловном соблюдении качества выполняемых работ. Это позволит дополнительно выработать 396 миллионов кВтч электроэнергии. Как пояснили в отделе подготовки и проведения ремонтов, ремонтные службы атомной станции и работники «Ленатомэнергоремонт» (филиала АО «Атомэнергоремонт») успешно справились с поставленными задачами, включая ответственные работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реакторной установки.

«Каждые дополнительные сутки в работе энергоблока - это вклад в общую копилку электроэнергетического дивизиона. Достигнутые опережающие сроки капитального ремонта энергоблока №4 - это результат качественной работы всего персонала Ленинградской АЭС», - отметил и.о. заместителя главного инженера по ремонту Владимир Лавренов.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 4 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4285 МВт. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации.



Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений. За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.