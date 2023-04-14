 
  • Главная
  • Новости
  • Персоны
  • Новым руководителем Чайковских электрических сетях "Пермэнерго" назначен Александр Лимонов

Новым руководителем Чайковских электрических сетях "Пермэнерго" назначен Александр Лимонов

14 апреля 2023, 11:14 219 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям

Производственное отделение «Чайковские электрические сети» филиала «Пермэнерго» возглавил Александр Лимонов.

Александр Иванович Лимонов родился в деревне Никифорово Чусовского района. Общий трудовой стаж его в электроэнергетике составляет более 20 лет.

Работал электромонтером, мастером, заместителем начальника Пермского района электрических сетей. С 2014 года по 2021 год трудился начальником Култаевского РЭС, с февраля 2022 года до настоящего времени - главным инженером Северных электрических сетей «Пермэнерго».

К работе директором ПО «Чайковские электрические сети» Александр Лимонов приступил с 14 апреля 2023 года.

Ранее возглавлявший это производственное отделение Александр Казаков назначен директором Пермских городских электрических сетей.

Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в 7 территориях Пермского края – Бардымском, Еловском, Куединском муниципальных округах, Октябрьском, Осинском, Чайковском и Чернушинском городских округах - общей площадью 15,7 тысяч квадратных километров.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Персоны
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+