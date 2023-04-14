Производственное отделение «Чайковские электрические сети» филиала «Пермэнерго» возглавил Александр Лимонов.

Александр Иванович Лимонов родился в деревне Никифорово Чусовского района. Общий трудовой стаж его в электроэнергетике составляет более 20 лет.

Работал электромонтером, мастером, заместителем начальника Пермского района электрических сетей. С 2014 года по 2021 год трудился начальником Култаевского РЭС, с февраля 2022 года до настоящего времени - главным инженером Северных электрических сетей «Пермэнерго».

К работе директором ПО «Чайковские электрические сети» Александр Лимонов приступил с 14 апреля 2023 года.

Ранее возглавлявший это производственное отделение Александр Казаков назначен директором Пермских городских электрических сетей.

Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в 7 территориях Пермского края – Бардымском, Еловском, Куединском муниципальных округах, Октябрьском, Осинском, Чайковском и Чернушинском городских округах - общей площадью 15,7 тысяч квадратных километров.