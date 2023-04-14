В Якутске прошел выездной круглый стол Комитета Государственной Думы по энергетике на тему «Вопросы законодательного обеспечения развития распределенной энергетики в изолированных и труднодоступных территориях». На мероприятии генеральный директор Филиала Системного оператора ОДУ Востока Виталий Сунгуров рассказал о подготовке к расширению зоны диспетчерской ответственности Системного оператора на технологически изолированные территориальные энергосистемы (ТИТЭС).

Руководитель ОДУ Востока напомнил, что расширение зоны диспетчерской ответственности Системного оператора на ТИТЭС Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, а также Норильско-Таймырскую энергосистему в Красноярском крае, предусмотрено принятыми в июне изменениями в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

В соответствии с требованиями законодательства централизованное оперативно-диспетчерское управление в ТИТЭС Системный оператор будет осуществлять с 1 января 2024 года.

«Централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на технологически изолированные энергосистемы принципы технической политики и технологические подходы по обеспечению надежного функционирования Единой энергосистемы России, обеспечит тиражирование передового опыта Системного оператора по управлению электроэнергетическим режимом на удаленные территории, содействует внедрению передовых технологий и экономически обоснованных решений по развитию этих энергосистем», - подчеркнул Виталий Сунгуров.

Виталий Сунгуров перечислил мероприятия, реализуемые в рамках подготовки к выполнению новых задач. В частности, между Системным оператором и АО-энерго, исторически выполняющими функции оперативно-диспетчерского управления в ТИТЭС, подписаны соглашения о взаимодействии на переходный период. Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и Ростехнадзором.

Определен вариант реформирования организационной структуры диспетчерского центра Системного оператора в Хабаровске, который будет управлять технологически изолированными энергосистемами на Дальнем Востоке, а также график формирования удаленных подразделений в Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.

Руководитель филиала Системного оператора представил динамику основных параметров операционной зоны Хабаровского РДУ в свете ее расширения. Так, установленная мощность энергообъектов в зоне ответственности диспетчерского центра с начала 2024 года, по сравнению с состоянием на 1 января 2023 года, вырастет в 2,3 раза – с текущих 2168,7 МВт до 5058,8 МВт, объем потребления – с 1899 МВт до 3235 МВт. В два раза – с 2240 до 4106 – увеличится число объектов диспетчеризации. Число электростанций в операционной зоне Хабаровского РДУ вырастет в три раза – с 8 до 25, линий электропередачи 110–500 кВ и подстанций 110–500 кВ – в два раза, со 112 до 234 и с 81 до 160 соответственно.

В настоящее время уже формируется необходимая инженерно-техническая и ИТ-инфраструктура Системного оператора для управления новыми объектами диспетчеризации, подчеркнул Виталий Сунгуров.

В круглом столе приняли участие глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, представители Минэнерго, ФАС, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ПАО «Русгидро» и ПАО «Россети». Мероприятие прошло под руководством председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Павла Завального.