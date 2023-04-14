Как идет процесс реального импорторзамещения в сфере телекома, какие новинки представили компании на выставке "Связь 2023" и какие ожидания есть у игроков рынка. Расскажем о своих впечатлениях и поделимся мыслями насчет развития телекомунникационной отрасли России через призму кабельного рынка.

Неделя была богата и на другие анонсы. От ожидания "Нефтегазовой" выставки, до все новых примеров внедрения VR и цифровых технологий в кабельном бизнесе. Пока одни предприятия нанимают сотрудников и расширяют производства, другие сокращают затраты и делают новые конструктивы. Куда все движется? Надеемся, что в космос, ведь на этой неделе отрасль встречала "День космонавтики". Отдельные обзоры в главных новостях недели и инспекции по соцсетям!

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Ведущие эфира - Сергей Кузьминов и Виктория Демидова.

Партнер трансляции - Холдинг Кабельный Альянс.