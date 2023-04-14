Молодые специалисты, входящие в состав Совета молодежи филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго», показали кукольный спектакль «Про Его Величество Электричество» воспитанникам детских садов № 35 и № 175 города Оренбург.

Основная идея спектакля – объяснить детям, как нужно обращаться с электричеством. По сюжету сказки Царица Темнота захватила Короля света в плен. Чтобы вернуть электричество, герои спектакля Вилка, Розетка, Лампочка, девочка Анюта, мама Кошка и Котенок вместе с юными зрителями отгадывали загадки и проговаривали основные правила по электробезопасности:

не открывать двери, на которых есть знак «Осторожно! Электрическое напряжение!» (желтый треугольник с черной молнией внутри);

не приближаться к лежащему на земле или свисающему с опоры оборванному проводу;

не взбираться на опору ЛЭП;

не ловить рыбу и не запускать воздушные змеи рядом с линиями электропередачи;

не засовывать посторонние предметы в розетку.

– Воспитанники детских садов чуткие и внимательные зрители, – делится впечатлениями Дарья Сидоренко, слесарь службы метрологии, председатель Совета молодежи Оренбургского производственного отделения. – Кукольные герои вызвали яркий эмоциональный отклик у деток. Ребята сопереживали персонажам спектакля и громко аплодировали счастливому финалу.

В филиале «Оренбургэнерго» сочетают различные формы обучения детей правилам безопасного обращения с электричеством. Кукольные спектакли, очные и дистанционные уроки в средней школе во время учебного года и даже в период каникул – часть комплексной программы по предупреждению травматизма сторонних лиц на объектах электрических сетей.