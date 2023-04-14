В рамках строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» стартовал очередной этап переустройства объектов электросетевого хозяйства 6-110 кВ филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети», находящихся в зоне проведения работ. Работы начались в районе сел Ягодное, Климовка и Троицкое.

В настоящее время уже выполнен монтаж фундаментов и установка 6 металлических опор в габаритах 35-110 кВ, а также установлено 17 железобетонных опор воздушных линий 6-10 кВ. Началась разбивка на местности трасс ВЛ-6 кВ в районе сел Зеленовка и Васильевка. Основные работы на ВЛ 35-110 кВ начнутся после окончания осенне-зимнего периода.

Всего будет переустроено 6 ВЛ 6 кВ, 8 ВЛ 10 кВ, 7 ВЛ 35 кВ, 7 ВЛ 110 кВ. Общая протяженность переустройства воздушных линий составит почти 12 км. Стоимость работ составит более 183 млн рублей. Завершить все работы по переустройству энергообъектов планируется до конца текущего года.

Напомним, ранее «Самарские РС» обеспечили технологическое присоединение строительной площадки и бетонного завода, построенного в с. Климовка для возведения мостового перехода, и выполнили переустройство 5 линий электропередачи 0,4-10 кВ, попадавших в зону производства работ по сооружению мостового перехода через р. Волга на 1 этапе строительства автомобильной дороги. Проект строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» – самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатор его реализации — Самарская область.

Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест, создаст задел для дальнейшего опережающего развития губернии.