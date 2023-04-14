 

В селе Новотроицкое на Сахалине построят очистные сооружения за 1,5 млрд

14 апреля 2023, 12:30 163 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

На Сахалине в селе Новотроицкое Анивского района построят канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 7000 м3 в сутки, сообщает RosTender.info.

Выполнением комплекса работ «под ключ» займется победитель тендера. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сахалин» принимает заявки на участие до 26 апреля. Начальная цена контракта – 1,5 млрд рублей. Итоги подведут 13 июня.

Ожидается, что строительство завершится к концу 2025 года. Мероприятия будут профинансированы из средств местного бюджета и внебюджетных средств.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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