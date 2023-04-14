На Сахалине в селе Новотроицкое Анивского района построят канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 7000 м3 в сутки, сообщает RosTender.info.

Выполнением комплекса работ «под ключ» займется победитель тендера. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сахалин» принимает заявки на участие до 26 апреля. Начальная цена контракта – 1,5 млрд рублей. Итоги подведут 13 июня.

Ожидается, что строительство завершится к концу 2025 года. Мероприятия будут профинансированы из средств местного бюджета и внебюджетных средств.