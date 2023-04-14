Компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» запустила в опытную эксплуатацию автономную систему управления светомаркировкой высоковольтной линии электропередачи, которая будет обеспечивать безопасность полётов вблизи аэропорта Кольцово.

Разработанная технология представляет собой программно-аппаратный комплекс с широким спектром сценариев управления огнями светоограждения вокруг аэропорта. Реализована возможность управления уровнем естественного освещения, настройка ежедневного расписания, а также функция ручного управления.

Контроль параметров работы модулей и двойное резервирование системы позволяет исключить аварийные ситуации в процессе эксплуатации. Автоматически контролируется уровень заряда аккумуляторных батарей, не допускается перезаряда, отслеживаются предельные токи источников света.

«Внедрение новой системы управления заградительными огнями в значительной мере увеличивает удобство эксплуатации и на порядок снижает операционные затраты на обслуживание», - подчеркнул главный инженер компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

Кроме того, оператор может удаленно оценивать техническое состояние системы, при необходимости выполнять настройку и управление без выезда к месту установки. Например, можно произвести очистку датчиков фотореле от обледенения, включить нагрев и отрегулировать параметры зарядки аккумуляторных батарей. Все параметры состояния и управления сохраняются в архиве и доступны для аналитики. Технология разработана в рамках НИОКР.

Стоит отметить, что программа НИОКР в 2022 году компании «Россети Урал», включая г. Екатеринбург, составила более 20 млн рублей. Ключевые направления программы включали в себя разработку технологий построения цифровой сети, новые направления в проектировании и эксплуатации сетевых объектов, а также исследования методов предиктивного анализа. Всего энергетики реализовали 19 проектов. В 2023 году компания направит на НИОКР более 56 млн рублей. Планируются к реализации проекты, направленные на разработку нового подхода к оптимизации режима работы распределительной сети, системы определения места повреждения на кабельно-воздушных линиях электропередачи распределительной сети 6-10 кВ, расширения профиля CIM-модели схемы электрических сетей.