 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Энергетики компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" запустили систему управления световыми огнями вблизи аэропорта Кольцово

Энергетики компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" запустили систему управления световыми огнями вблизи аэропорта Кольцово

14 апреля 2023, 13:15 112 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал

Компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» запустила в опытную эксплуатацию автономную систему управления светомаркировкой высоковольтной линии электропередачи, которая будет обеспечивать безопасность полётов вблизи аэропорта Кольцово.

Разработанная технология представляет собой программно-аппаратный комплекс с широким спектром сценариев управления огнями светоограждения вокруг аэропорта. Реализована возможность управления уровнем естественного освещения,  настройка ежедневного расписания, а также функция ручного управления.

Контроль параметров работы модулей и двойное резервирование системы позволяет исключить аварийные ситуации в процессе эксплуатации.  Автоматически контролируется уровень заряда аккумуляторных батарей, не допускается перезаряда, отслеживаются предельные токи источников света.

«Внедрение новой системы управления заградительными огнями в значительной мере увеличивает удобство эксплуатации и на порядок снижает операционные затраты на обслуживание», - подчеркнул главный инженер компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

Кроме того, оператор может удаленно  оценивать техническое состояние системы, при необходимости выполнять настройку и управление без выезда к месту установки. Например, можно произвести очистку датчиков фотореле от обледенения, включить нагрев и отрегулировать параметры зарядки аккумуляторных батарей. Все параметры состояния и управления сохраняются в архиве и доступны для аналитики. Технология разработана в рамках НИОКР.

Стоит отметить, что программа НИОКР в 2022 году компании «Россети Урал», включая г. Екатеринбург, составила более 20 млн рублей. Ключевые направления программы включали в себя разработку технологий построения цифровой сети, новые направления в проектировании и эксплуатации сетевых объектов, а также исследования методов предиктивного анализа. Всего энергетики реализовали 19 проектов. В 2023 году компания направит на НИОКР более 56 млн рублей. Планируются к реализации проекты, направленные на разработку нового подхода к оптимизации режима работы распределительной сети, системы определения места повреждения на кабельно-воздушных линиях электропередачи распределительной сети 6-10 кВ, расширения профиля CIM-модели схемы электрических сетей.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ УРАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+