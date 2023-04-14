Предприятие подключает новых потребителей и модернизирует сети в курортном регионе.

ГУП РК «Крымэнерго» сооружает на Южном берегу полуострова новые объекты энергетической инфраструктуры для технологического присоединения абонентов. Работы ведутся как c целью первичной электрификации участков ИЖС, объектов городской инфраструктуры и предприятий, так и для увеличения договорной мощности. Так, в первой декаде апреля энергетики выполнили работы для подключения к сетям юридических лиц, а именно: смонтировали свыше 1000 метров воздушной линии в Форосе и установили комплексную трансформаторную подстанцию (ТП) в Ялте. Ранее, в марте 2023 года, энергетическая организация обеспечила электроснабжение нового фонтанного комплекса на площади Советской.

Всего с начала 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» выполнило свои обязательства по 106 договорам технологического присоединения. Только за март проложено свыше 1,5 км воздушных и кабельных линий, заменено 3 трансформатора различных типов, установлено более 50 приборов учета. Темпы выполнения техприсоединений постоянно растут: в 2022 году энергопредприятие в Большой Ялте выполнило на 94 % заявок больше, чем на протяжении 2021 года. Мероприятия реализуются как в зонах массовой застройки, так и в исторических частях курортного региона.

Кроме того, непрерывно ведется работа по обслуживанию действующего электросетевого комплекса в рамках ежегодной ремонтной программы. С 1 января 2023 года проведен капитальный и текущий ремонт 25 ТП и 83 выключателей различных типов, расчищено 3,40 га трасс воздушных линий, заменено 19 опор на ЛЭП 0,4-10 кВ.