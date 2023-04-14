Акционерное общество «Интертехэлектро» и крупнейший китайский производитель поршневых двигателей CNPC Jichai Power Company Ltd (Китай) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение определяет основные направления и принципы сотрудничества в сфере использования и продвижения продукции Jichai в России. В частности предполагается, что продукция Jichai станет приоритетным выбором «Интертехэлектро» при реализации проектов в области малой и промышленной энергетики, а китайская компания окажет необходимую техническую поддержку, проведет обучение персонала для проведения пусконаладки и ремонта, обеспечит поставку запасных частей. Кроме этого, стороны изучат возможность локализации оборудования Jichai в России.

Со стороны АО «Интертехэлектро» соглашение подписал заместитель генерального директора Ярослав Сигидов, со стороны Jichai – Директор завода Мяо Юн в присутствии Председателя правления Чжоу Цзе.

CNPC Jichai Power Company Ltd основана в 1920 году и входит в число крупнейших промышленных предприятий Китая. Основным направлением деятельности компании является производство двигателей внутреннего сгорания мощностью от 200 до 6300 кВт и компрессорного оборудования. Продукция Jichai широко используется в энергетике, нефтегазовой и химической промышленности, судостроении и поставляется более чем в 60 стран мира. В том числе, оборудование Jichai уже используется в проектах «Интертехэлектро».

«Подписание соглашения о сотрудничестве с одним из ведущих китайских производителей энергетического оборудования, – большая честь для нашей компании, - отметил генеральный директор АО «Интертехэлектро» Владимир Бабяк. – Достигнутые договоренности открывают широкие перспективы для использования передовых технологий Jichai при реализации наших проектов, создают прекрасные возможности совместно с нашими китайскими партнерами реализовывать инвестиционные проекты, совершенствовать технологическую и интеллектуальную базу».

Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленных объектов в России. За время своей работы на рынке инжиниринга «Интертехэлектро» ввела в эксплуатацию энергообъекты суммарной мощностью более 3,9 ГВт. В числе заказчиков группы компаний «Интертехэлектро» крупнейшие энергетические и промышленные компании России, для которых были успешно реализованы проекты строительства и реконструкции объектов, в том числе в рамках программы ДПМ (ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “ИнтерРАО”, ПАО “Русгидро”, ПАО “Т Плюс”, ПАО “Фортум”, ПАО “ТГК-2”, ПАО “ФСК ЕЭС” и другие). В состав группы входят головная инжиниринговая компания, проектные центры, компании по монтажу и пусконаладке оборудования, цифровизации, заводы по производству энергетического оборудования. Общая численность персонала группы составляет более 1500 человек