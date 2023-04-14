Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и акционерное общество «Русатом Оверсиз» (АО РАОС, входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве в Республике Саха (Якутия) первой российской атомной станции малой мощности (АСММ). Документ был подписан на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки», который проходит в Москве в рамках Недели российского бизнеса. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО РАОС Олег Сиразетдинов.

В рамках взаимодействия КРДВ окажет Госкорпорации «Росатом» содействие в выборе наиболее эффективных мер государственной поддержки данного проекта в российской Арктике. Местом для размещения наземной АСММ станет территория Усть-Янского улуса в северной части Якутии.

Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев отметил, что сегодня у бизнеса, который инвестирует в развитие северных территорий нашей страны, есть целый ряд преференций.

«Мы учитываем характерные особенности Дальнего Востока и Арктики – это наличие удалённых и изолированных территорий, не обеспеченных централизованным электроснабжением, и большое количество перспективных месторождений полезных ископаемых. Создание в макрорегионе атомной станции малой мощности сыграет положительную роль для их промышленного освоения, и что особенно важно – обеспечит гарантированный локальный источник энергии по доступной цене для потребителя. Пилотный проект по строительству наземной станции будет реализован в привязке к освоению Кючусского месторождения. Инвестор сможет реализовать его, пользуясь льготами в статусе резидента территории опережающего развития, либо Арктической зоны Российской Федерации. Мы поможем Росатому проанализировать, какой из этих преференциальных режимов лучше подойдет для строительства АСММ. Речь идет о применении передовых отечественных технологий, гарантированном энергообеспечении удаленных территорий Якутии и улучшении качества жизни северян. Окажем содействие в поиске оптимального решения», - заявил представитель ведомства.

В основе проекта атомной станции малой мощности лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом инновационной адаптации технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Станцию характеризуют компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.

«Уверен, что наше партнерство с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики позволит создать наиболее благоприятные условия для реализации флагманской наземной атомной станции малой мощности, которая является инновационной не только для нашей страны, но и для всего мира. Проект обеспечит чистым, экономически-эффективным и стабильным источником энергии удаленные арктические территории Якутии с децентрализованным энергоснабжением. Электрическая мощность станции составит не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования – до 60 лет. Значительная часть безуглеродной электроэнергии АСММ будет использована для освоения одного из крупнейших в России золоторудных месторождений Кючус, близлежащих месторождений олова Депутатское и Тирехтях и муниципальных образований Якутии. Это позволит создать в регионе мощный промышленный кластер с новыми рабочими местами и профессиями. Благодаря атомной станции получит развитие социальная инфраструктура и промышленность. Мы также рассчитываем в перспективе заместить часть технологически устаревших станций, работающих на дизеле и другом углеводородном сырье, и снизить углеродный след», - заявил вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО РАОС Олег Сиразетдинов.

Ввести в эксплуатацию АСММ инвестор планирует в 2028 году. На сегодняшний момент Госкорпорацией «Росатом» уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии на размещение станции, проведены предпроектные инженерные изыскания, с опережением развернуты работы по созданию объектов внеплощадочной инфраструктуры и строительство временного городка для рабочих.

На ВЭФ-2021 было подписано соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации на базе РУ РИТМ-200 в Республике Саха (Якутия) между Минвостокразвития России, Республикой Саха (Якутия) и Госкорпорацией «Росатом». В 2022 году заключено соглашение между Госкорпорацией «Росатом», Минвостокразвития России, Минприроды России и Правительством Республики Саха (Якутия) о взаимодействии при развитии минерально-сырьевого центра в арктической части Республики Саха (Якутия).