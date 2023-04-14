Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с Главой Республики Алтай Олегом Хорохординым. В ходе рабочей встречи участники обсудили реализацию национальных проектов на территории республики, которые курирует Минстрой России, расселение аварийного жилья и планы по развитию строительного комплекса региона.

По данным Росстата, за первые два месяца текущего года в Республике Алтай введено в эксплуатацию 40 тыс. кв. метров жилья. Как отметил Глава региона, ввод жилья увеличился в семи районах республики, наибольшие темпы роста отмечаются в Турочакском, Шебалинском, Майминском и Онгудайском районах.

«В Республике Алтай есть потенциал комплексного развития территорий. На сегодня в регионе два земельных участка, общая площадь которых составляет 583,6 га. На этих территориях есть возможность построить 40 тыс. кв. метров многоквартирных домов и реализовать инфраструктурные проекты», — сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Также в республике идёт реализация программы по расселению аварийного жилищного фонда. Нарастающим итогом с начала действия программы в 2019 году расселено 5,18 тыс. кв. метров непригодного жилья, жилищные условия улучшили 250 человек.

«В этом году благоустраиваем дворовые территории в Горно-Алтайске и общественные территории как в городе, так и в сельской местности. В их числе набережная, спортивные площадки, скейтпарк в одном из самых отдаленных и высокогорных районов, смотровая площадка, парки и скверы. Жители видят, что благодаря программе республика преображается, активно участвуют в этой работе. Сейчас у нас стартовало общественное голосование по выбору объектов, работы на которых пройдут уже в следующем году», — отметил Глава Республики Олег Хорохордин.

По программе «Стимул» в республике строится котельная в микрорайоне Радужный, с. Майма, также в рамках федерального проекта «Чистая вода» ведётся строительство насосной станции в с. Майма и водоснабжения микрорайона Бочкарёвка в г. Горно-Алтайске.

Кроме этого, в Республике Алтай планируется реализовать программу модернизации коммунальной инфраструктуры. В программу включены два объекта, а общая протяжённость сетей, которые планируется обновить, составляет 55,2 км.