Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» приступили к ремонту оборудования на высоковольтных подстанциях «Гулькевичи», «Дмитриевская» и «Прочноокопская». На выполнение технических мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения жителей Гулькевичского, Кавказского и Новокубанского районов Краснодарского края, энергокомпания выделит порядка 6 млн рублей.

Энергетики выполнят ремонт 185 единиц основного и вспомогательного оборудования, в числе которых силовые трансформаторы, выключатели и разъединители. На подстанциях «Дмитриевская» и «Прочноокопская» осуществят замену 24 разрядников на новые ограничители перенапряжения. По завершению технических мероприятий специалисты проверят устройства релейной защиты и автоматики, восстановят антикоррозийное покрытие металлоконструкций, обновят знаки и наименования.

– Все работы идут согласно графику ремонтной программы филиала. Мы стараемся поочередно проводить технические мероприятия на силовых установках, чтобы избежать ограничений электроснабжения и минимизировать неудобства для жителей, – подчеркнул заместитель главного инженера Армавирского филиала «Россети Кубань» Бахтиер Мирзоев.

Ремонт ключевых центров питания позволит обеспечить высокий уровень надежности электросетевого оборудования и подготовить энергообъекты к пиковым нагрузкам, что особенно актуально в преддверии курортного сезона и высоких летних температур. Комплексное техническое обслуживание – залог надежного электроснабжения потребителей и социальных объектов: котельных, больниц, школ и детских садов.