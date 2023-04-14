«Россети Московский регион» завершили ремонт почти 900 метров воздушной линии 0,4 кВ в селе Дмитровское и трансформаторной подстанции 6 кВ в поселке Отрадное городского округа Красногорск. Результатом работ стало повышение надежности электроснабжения более 10000 человек.

Энергетики до конца 2023 года обновят распределительные сети (0,4; 6-20 кВ) в населенных пунктах городского округа Красногорск.

В целях повышения надежности энергоснабжения потребителей округа планируется отремонтировать 15 трансформаторных подстанций, заменить около 3 км голого провода на ВЛ 0,4-10 кВ и отремонтировать более 3 км кабельной линии 6 – 20 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить 2 га трасс воздушных линий 0,4 и 6-20 кВ.

Своевременному и качественному выполнению ремонтной программы компания «Россети Московский регион» уделяет особое внимание. Специалисты уже приступили к выполнению мероприятий ремонтной программы, основная часть работ будет выполнена в теплый период года. Основная цель реализации программы - подготовка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг., обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства и надежного электроснабжения потребителей.