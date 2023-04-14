 

"Россети Юг" построили почти 3 км ЛЭП для электроснабжения новой школы в Ростовской области

14 апреля 2023, 12:15 161 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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«Россети Юг» построили четыре участка воздушных линий (ВЛ) электропередачи общей протяженностью 2,7 км для обеспечения электроэнергией новой школы в Неклиновском районе Ростовской области.

Энергетики установили почти 60 железобетонных опор и две трансформаторные подстанции мощностью по 400 кВА каждая. При строительстве ВЛ использовался более надежный и прочный по сравнению с аналогами самонесущий изолированный провод. Таким образом, специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» выполнили все технические мероприятия для подключения к сетям энергопринимающих устройств учебного заведения. Заявленная мощность составляет 250 кВт.

Школа на 600 мест возводится в с. Троицкое в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования». В здании, состоящем из трех блоков, предусмотрены просторные актовый и спортивный залы, столовая, учебные кабинеты. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 82%. Сейчас здесь обустраиваются внутренние инженерные коммуникации и ведутся отделочные работы. Строительство школы планируется завершить до 1 июля текущего года.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, РОСТОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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