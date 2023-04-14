На реализацию целевой программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, активно развивающихся пригородных районов Екатеринбурга, Челябинска и Перми, компания «Россети Урал» в 2023 году направит около 1 млрд рублей. Программа предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры: установку новых трансформаторных подстанций, увеличение мощности действующих ТП, замену проводов на действующих линиях электропередачи 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный с увеличением сечения, строительство дополнительных линий электропередачи, оптимизацию схем электроснабжения проблемных территорий. Проведение анализа работы основного оборудования, как в центрах питания, так и непосредственно в распределительных сетях.

Финансирование на реализацию мероприятий по повышению качества электроэнергии выделяется из средств на реализацию инвестиционной программы, программы технического обслуживания и ремонтов компании.

Также энергетики активно ведут работу по выявлению участков с отклонением от нормативных параметров качества электроэнергии. На всей территории присутствия энергокомпании специалисты регулярно проводят мероприятия по замеру основных показателей, отвечающих за стабильную работу объектов сетевой инфраструктуры. Данные консолидируются на основе самостоятельной диагностики, а также с учетом поступающих обращений клиентов. Кроме того, в компании большое внимание уделяется вопросам потенциального роста нагрузки на сеть, что особо актуально для динамично развивающихся территорий в пригородах региональных столиц.

Например, на повышение качества электроснабжения потребителей Челябинской области «Россети Урал» направят в 2023 году более 0,5 млрд рублей в рамках инвестиционной программы. Работы по модернизации сетевой инфраструктуры пройдут в восьми муниципальных образованиях. Масштабные работы пройдут на энергообъектах, которые обеспечивают электроэнергией жителей сел Кременкуль, Долгодеревенское, поселков Медиак, Мирный, Красное Поле, Вавиловец Сосновского района, д. Круглое Красноармейского района и населенных пунктов Копейского городского округа. Стоит отметить, что на данных территориях идет интенсивное развитие жилищного строительства. До конца 2023 года энергетики увеличат установленную мощность на нескольких подстанциях: выполнят первый этап реконструкции ПС 110/10 кВ «Кременкуль» с установкой трансформатора на 16 МВА, а также реконструкцию ПС 35/10 кВ «Долгая» с установкой трансформатора 6,3 МВА. В 2025 году будут начаты работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Есаулка» с заменой трансформаторов на более мощные – 25 МВА.

В текущем году специалисты филиала «Челябэнерго» выполнят мероприятия по оптимизации схемы электроснабжения д. Круглое Красноармейского района. Энергетики установят 10 дополнительных КТП и построят ВЛ 0,4 -10 кВ. В дальнейшем, на данной территории запланирована реконструкция ПС 110/10 кВ «Бакалинская» с увеличением установленной мощности трансформатора.

Филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» направит 240 миллионов рублей на модернизацию электросетевого комплекса 37 населенных пунктов Култаевского района, где проживает более 52 тысяч человек. Энергетики завершат все мероприятия до начала отопительного сезона. В течение первого квартала 2023 года, в данном районе уже выполнена установка 10 дополнительных ТП, замена 12 силовых трансформаторов в действующих ТП, для перераспределения нагрузки и строительства дополнительных ЛЭП установлено порядка 150 опор. В частности, в поселке Протасы была установлена разгрузочная трансформаторная подстанция.

Также здесь построены воздушные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 200 метров.

В рамках инвестиционной программы филиала «Свердловэнерго» на развитие распределительной сетевой инфраструктуры на территории Сысертского и Белоярского городских округов вблизи Екатеринбурга компания «Россети Урал» направит около 50 млн рублей. Это позволит повысить качество электроснабжения порядка 37 тысяч потребителей. Одним из масштабных проектов в основной сети, станет строительство подстанции 35 кВ «Бобровка», которая станет основным центром питания для 8 тысяч жителей населенного пункта Бобровский и распределит нагрузку энергоузла Сысертского городского округа.

На территории Белоярского городского округа в текущем году энергетики проведут модернизацию высоковольтной сети в населенных пунктах Гусево, Косулино и Прохладный. В результате повысится качество электроснабжения порядка 29 тысяч жителей данных населенных пунктов.

Отметим, что комплексный подход энергетиков «Россети Урал» в реализации данной программы позволит распределить нагрузку на сеть, повысить параметры качества электроэнергии, поступающей потребителям. Это особенно актуально, поскольку проблематика на перечисленных территориях остается прежней – низкий уровень газификации и растущая нагрузка на электрические сети в связи с увеличением энергопотребления клиентами.