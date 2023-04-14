Компания «Россети Московский регион» завершила переустройство двухцепной кабельно-воздушной линии 110 кВ, задействованной в электроснабжении жителей поселения Московский в ТиНАО. Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.

Проект на линии 110 кВ «Чоботы – Передельцы» реализован в два этапа. На первом – специалисты реконструировали 3-х километровых кабельный участок транзита от подстанции 110 кВ «Передельцы» с его переносом от места пересечения с новой автодорогой.

Для переустройства использовался кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена отечественного производства, отличающийся повышенной надежностью и экологичностью в сравнении с ранее использовавшимися маслонаполненными аналогами.

На втором этапе построен новый закрытый переходный пункт 110 кВ, к которому присоединена ЛЭП.

Трасса от города Московский до станции «Филатов Луг» Сокольнической линии протяженностью 2,3 км позволила жителям микрорайона существенно сэкономить время в пути до метро и организовать дополнительные маршруты пассажирского транспорта.

Внедренные при переустройстве линии технические решения более экологичны, они позволят повысить системную надежность электроснабжения потребителей ТиНАО.