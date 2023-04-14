В повестку вошли вопросы развития Северного морского пути, создания территории опережающего развития (ТОР) в Архангельской области, распределение средств президентской арктической «Единой субсидии».

«Мы проводим заседание Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В первую очередь обсудим ход исполнения поручения Президента Российской Федерации по развитию Северного морского пути. Отдельно поговорим о развитии Архангельского транспортного узла, достижении целевых показателей грузопотока. Архангельск всегда занимал важное место в транспортной системе Арктики. Порт достаточно близко находится к центрам формирования грузовой базы. В 2022 году грузооборот порта Архангельск составил 6,6 млн тонн и превысил грузооборот 2021 года на 24%. Мероприятия по развитию Архангельского транспортного узла входят в план развития Северного морского пути до 2035 года. Они включают в себя создание нового глубоководного порта с мощностью порядка 40 млн тонн грузов в год, дноуглубительные работы, развитие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры», – открыл заседание Юрий Трутнев.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, Архангельский транспортный узел является одним из ключевых центров перевалки грузов для действующих и перспективных арктических проектов. Его позиции значительно укрепляются в транспортной системе Северного морского пути, в том числе в силу новых геополитических и экономических условий, изменивших логистические цепочки движения и доставки грузов.

Ключевые морские операторы Архангельской области продолжают развивать свою портовую инфраструктуру, модернизировать причалы. Вместе с тем, структурными элементами Архангельского транспортного узла являются не только действующий порт и перспективный глубоководный район порта, но и железнодорожная, автодорожная, мостовая инфраструктура, подъездные пути, которые также требуют развития: реконструкции и модернизации. Основные объёмы грузов поступают в морской порт Архангельск автомобильным и железнодорожным транспортом. Стивидоры морского порта Архангельск испытывают затруднения с доставкой грузов из-за значительного скопления транспортных средств на подъездах к грузовым районам, перегрузки в отдельные периоды ключевых железнодорожный узлов, в частности, станции Соломбалка. Для дальнейшего увеличения грузовой базы подходы к основным грузовым районам нуждаются в расширении и модернизации.

Разработка комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла ведётся по поручению Правительства России. Предложения были представлены руководством Архангельской области в Минтранс России. Проект плана включает в себя позиции по развитию портовой, сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктуры действующего порта, развитию кадрового потенциала транспортной сферы, цифровизации портовой деятельности, созданию условий для развития услуг судоремонта в непосредственной близости от Севморпути. На основе предложений области Минтранс России подготовил проект распоряжения Правительства России. По данным Минтранса России, документ проходит согласование в федеральных министерствах и ведомствах.

Юрий Трутнев поручил Минтрансу России совместно с Минвостокразвития России в течение двух недель представить в Правительство России доклад с конкретизацией развития Архангельского транспортного узла.

Обсуждались дополнительные мероприятия по достижению целевых показателей грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году. Задача, поставленная Президентом России, к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн. Целевой показатель 2023 года составляет 36 млн тонн. По словам вице-премьера, компании, взявшие на себя обязательства по обеспечению грузопотока Северного морского пути, готовы их выполнять.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Юрий Трутнев отметил, что развитие Северного морского пути является стратегическим для экономики России. «Такое развитие требует и дополнительных затрат, и усилий. Но в результате у нас будет своя дорога всего одна из двух в мире – надёжная, безопасная и под контролем Российской Федерации», – сказал он.

Было одобрено создание ТОР в Архангельской области. Регион совместно с Минвостокразвития России и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» предлагают в планируемой ТОР развивать два направления: реализовать проект «Арктический квартал» и создать промышленный парк для размещения малых и средних промышленных предприятий.

Проект «Арктический квартал» касается государственной поддержки жилищного строительства. Проект предполагает, что под жилую застройку будет создаваться режим ТОР со всеми его преференциями и льготами для застройщика. При этом инженерная инфраструктура будет строиться за счет бюджетных средств. Этот механизм позволит построить жилье, в том числе для нуждающихся категорий граждан.

Под проект «Арктический квартал» определены четыре незастроенных земельных участка для жилищного строительства в самом динамично развивающемся округе города Архангельска – Майская Горка. Расчётное значение совокупного градостроительного потенциала выбранных участков составляет порядка 200 тыс. кв. метром жилой площади. На первом этапе заявка будет сформирована на строительство квартала с объемом вводимого жилья не менее 70-80 тыс. кв. м.

Второе направление при создании ТОР направлено на решение проблемы острой нехватки в регионе готовых для размещения производства инвестиционных площадок. На сегодняшний день есть запрос от 20 потенциальных инвесторов с общим планируемым объемом инвестиций порядка 5 млрд рублей, которым нужны земельные участки, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой.

По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, механизм «Арктического квартала» и обустройство индустриальных парков в ТОР позволят диверсифицировались экономические отрасли Архангельской области, стимулировать импортозамещение и создать новые высокооплачиваемые рабочие места. «В части социального развития, безусловно, мы продолжим повышать качество жизни людей, фокусируя этот инструмент на самых первоочередных мероприятиях по повышению качества жизни, образования и здравоохранения», – сказал он.

Были рассмотрены уточнения в планы социального развития центров экономического роста Архангельской и Мурманской областей, Республики Карелия. В частности, из федерального бюджета Мурманской области дополнительно выделено 300 млн рублей на развитие жилищной и социальной инфраструктуры населённых пунктов, в которых дислоцируются воинские части.