 

В Санкт-Петербурге по проекту "Ленгипротранса" реконструировали электродепо "Дачное"

14 апреля 2023, 14:00 319 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В Санкт-Петербурге по проекту АО «Ленгипротранс» (входит в «Группу компаний 1520») завершилась масштабная реконструкция электродепо «Дачное». На торжественной церемонии депо присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Электродепо ТЧ-2 «Дачное» находится за станцией метро «Автово», работает с 1970 года. Это единственное депо в Санкт-Петербурге, где выполняют капитальный и средний ремонт вагонов метрополитена.

В ходе реконструкции в депо обновили складской комплекс и производственные корпуса. Установили современное оборудование для полного комплекса ремонтов, обточки колесных пар всех типов и окраски вагонов.

В семиэтажном административно-бытовом комплексе усилили строительные конструкции, выполнили отделку помещений, заменили все технологическое оборудование и инженерные сети.

Запуск депо «Дачное» позволит «Петербургскому метрополитену» значительно сократить расходы на ремонт вагонов. 

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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