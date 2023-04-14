В Санкт-Петербурге по проекту АО «Ленгипротранс» (входит в «Группу компаний 1520») завершилась масштабная реконструкция электродепо «Дачное». На торжественной церемонии депо присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Электродепо ТЧ-2 «Дачное» находится за станцией метро «Автово», работает с 1970 года. Это единственное депо в Санкт-Петербурге, где выполняют капитальный и средний ремонт вагонов метрополитена.

В ходе реконструкции в депо обновили складской комплекс и производственные корпуса. Установили современное оборудование для полного комплекса ремонтов, обточки колесных пар всех типов и окраски вагонов.

В семиэтажном административно-бытовом комплексе усилили строительные конструкции, выполнили отделку помещений, заменили все технологическое оборудование и инженерные сети.

Запуск депо «Дачное» позволит «Петербургскому метрополитену» значительно сократить расходы на ремонт вагонов.