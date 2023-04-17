На ремонт четырех дорог в Ханты-Мансийске выделят 216,4 млн

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлен тендер на работы по текущему ремонту дорог города Ханты-Мансийска, сообщает RosTender.info.

Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве принимает заявки до 24 апреля. Начальная цена муниципального контракта – 216,4 млн рублей из местного бюджета. На подведение итогов выделят два дня.

Согласно техническому заданию, работы охватят Рябиновую улицу на участке от улицы Лермонтова до улицы Югорской и Сургутскую улицу на участке от Красногвардейской улицы до улицы Лермонтова. Студенческую улицу восстановят от кольцевой развязки до дома №8, Объездную улицу – от дома №6 до транспортной развязки «Югра».

Ожидается, что работы начнутся в конце мая текущего года и завершатся к концу лета 2026 года.