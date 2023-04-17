На ремонт четырех дорог в Ханты-Мансийске выделят 216,4 млн

Это личный вклад каждого из нас
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлен тендер на работы по текущему ремонту дорог города Ханты-Мансийска, сообщает RosTender.info.
Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве принимает заявки до 24 апреля. Начальная цена муниципального контракта – 216,4 млн рублей из местного бюджета. На подведение итогов выделят два дня.
Согласно техническому заданию, работы охватят Рябиновую улицу на участке от улицы Лермонтова до улицы Югорской и Сургутскую улицу на участке от Красногвардейской улицы до улицы Лермонтова. Студенческую улицу восстановят от кольцевой развязки до дома №8, Объездную улицу – от дома №6 до транспортной развязки «Югра».
Ожидается, что работы начнутся в конце мая текущего года и завершатся к концу лета 2026 года.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter