18 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге стартует Российский международный энергетический форум. Организатор — ЭкспоФорум-Интернэшнл. «ЭнергоИнновация» по традиции является соорганизатором деловой части мероприятия и в этом году проводит три тематические секции.

В день открытия форума, 18 апреля, запланирована дискуссия «Международное сотрудничество в обеспечении собственной генерации для промышленных предприятий (локализация, параллельный импорт, импортозамещение)». Она пройдет с 14 до 16 часов.

Так, на конференции по локализации оборудования выступит Олег Бычков, генеральный директор ООО «ИНГК», расскажет о проектах компании по разработке и локализации изготовления в РФ мобильных и стационарных агрегатов энергетических с газотурбинным приводов. Вячеслав Шипов, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «РУМО», представит предложения по импортозамещению «РУМО» в сегменте малой распределенной электростанции, а также озвучит проблемы и решения. Мария Симакова, основатель и генеральный директор Agile Customs & Logistics выступит с докладом «Импорт в новых геополитических реалиях». Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании, расскажет о международном сотрудничестве в рамках конгрессно-выставочных мероприятий в регионах.

Также 18 апреля с 16 до 18 часов запланирована конференция «Международное сотрудничество в энергетике в странах ЕАЭС». 19 апреля с 11 до 13 часов «ЭнергоИнновация» организует дискуссию «Теплоэнергетика промышленных предприятий и ЖКХ: особенности, проблемы и перспективы».

Добавим, модерировать дискуссии будет Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», доктор политических наук Михаил Смирнов.

Российский международный энергетический форум — ключевая площадка для обмена бесценным опытом, информацией о технологических достижениях и научных разработках, обсуждения инновационных идей и направлений развития энергетической отрасли.