Агрокабель открыл класс по обучению охране труда

В ООО «Завод Агрокабель» проводится планомерная работа по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников предприятия.

Организация обучения по охране труда – одна из обязанностей работодателя. Она включает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда.

С 1 сентября 2022 года действуют новый Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда. Для реализации его требований была проведена работа по обустройству учебного класса из расчета одно место на сто работников. Для осуществления процесса обучения класс оснащен компьютерами, оборудован техническими средствами для отработки практических навыков, образцами средств индивидуальной защиты, наглядными пособиями, также имеет учебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда и учебных материалов для каждой программы обучения.

Выполнение всех обязательных требований Порядка обучения позволило с 1 марта 2023 года зарегистрироваться в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению работников вопросам охраны труда на сайте Минтруда Российской Федерации и по окончании соответствующего обучения и проверки знаний вносить сведения в реестр обученных лиц.