"Москабельмет" в третий раз на выставке "Нефтегаз 2023"

На следующей неделе ГК «Москабельмет» участвует не только в промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» , где разместится стенд «МОСИТЛАБ», но и еще в двух масштабных отраслевых мероприятиях. Одно из них — международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз 2023».

22-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» пройдет с 24 по 27 апреля в ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14): на площади 3000 кв. м. свою продукцию и услуги представят 350 экспонентов из 16 стран. С 1978 года это главная выставка нефтегазовой отрасли в России. С 2016 года она проводится вместе с Национальным нефтегазовым форумом.

Среди разделов выставки: оборудование и технологии переработки нефти и газа, IT-технологии, оборудование и технологии для строительства объектов нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса и, конечно, кабельная продукция.

«Нефтегаз 2023» организуется при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Для участвующих производителей и поставщиков это уникальная возможность продемонстрировать свое новейшее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты. «Москабельмет» уже в третий раз использует эту возможность. В 2021 году руководство Группы участвовало в деловой программе выставки, в том числе в качестве модераторов. В прошлом году «Москабельмет» вновь принимал участие в деловой программе, а также презентовал свою продукцию в составе коллективного стенда под эгидой Алюминиевой Ассоциации России.

В этот раз предприятие едет на «Нефтегаз 2023» уже со своим собственным стендом, где будет представлена кабельная продукция для нефтегазовой промышленности, включая силовые кабели с применением алюминиевого сплава , а также кабельные муфты от партнера ГК «Москабельмет» — компании «РИКА Групп». Образцы кабелей и муфт будут широко представлены на стенде № 82B01. Его посетители смогут подобрать подходящее решение именно под свой проект и убедиться, что «Москабельмет» предлагает уникальные отечественные решения для нефтегазовой отрасли. Эти продукты способны закрыть многие потребности компаний, в том числе те, которые возникли с уходом с зарубежных производителей.

«Москабельмет» приглашает на «Нефтегаз 2023» всех специалистов и владельцев организаций, которым необходима качественная кабельная продукция. Посещение выставки бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке. Время работы выставки: 24–26 апреля: с 10.00 до 18.00; 27 апреля: с 10.00 до 16.00. Стенд «Москабельмет» — № 82B01, в павильоне 8, 2-й уровень, зал 2.

О том, в каком еще мероприятии будет участвовать «Москабельмет» параллельно с этими двумя выставками, компания расскажет совсем скоро. Не пропустите!