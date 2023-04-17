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"Россети Московский регион" построили сетевую инфраструктуру для крупного селекционно-генетического комплекса в Подмосковье

17 апреля 2023, 17:15 382 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Селекционно-генетический центр «Смена» в Сергиевом Посаде будет производить племенных цыплят и позволит сократить долю зарубежного материала в отечественном птицеводстве. Новый комплекс будет включать пять научно-производственных площадок с птичниками и инкубаторием.

Для надежного электроснабжения объекта энергетики компании «Россети Московский регион» смонтировали пять комплектно-трансформаторных подстанций 6 кВ общей общностью 3,5 МВА и проложили четыре кабельные линии 6 кВ суммарной протяженностью 19,5 км от питающих центров 35 кВ «Торбеево» и «Горбуново». Максимальная мощность присоединения составила 3,2 МВт.

Создание собственного селекционно-генетического резерва – одна из приоритетных задач в птицеводстве и животноводстве, нацеленная на обеспечение продовольственной безопасности. «Россети» содействуют аграриям в ее решении.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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