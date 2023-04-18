Что такое полиолефины?

Это личный вклад каждого из нас
Продуктами из нефти и её производных пользуется, наверное, каждый житель Земли. Изделия нефтегазохимического сектора многочисленные и разнообразны. Смартфон, пластиковая бутылка, модные кроссовки, водопроводные трубы– это конечный результат сложных химических манипуляций с нефтью.
Многофункциональный интернет-магазин Сибур предлагает обширный список вторичного сырья, переработанного из собственно нефти и газа, и используемого для дальнейшего производства гигантского спектра товаров:
Полиолефины представляют класс высокомолекулярных соединений – полимеров, получаемых из низкомолекулярных мономеров (олефинов) и делятся на две разновидности – эластомеры и термопласты.
Представители последних известны в народе в силу повседневного использования – полипропилен, полиэтилен, полибутилен. Без полиэтиленовых пакетов не обходится поход в магазин, упаковка продуктов и товаров производится в многочисленные разновидности пленок. Полипропилен, в отличие от полиэтилена, стоек к истиранию, более термостоек, с наименьшей плотностью среди пластмасс. Материал не трескается, но чувствителен к свету и кислороду, химически стоек. По сравнению с полиэтиленом менее морозостоек, и при t ниже -5 -15 С° делается хрупким. Для улучшения качеств пластмасс вводятся пластификаторы, модификаторы и различные добавки.
Эластомеры, как видно из называния, обладают высокими эластичными свойствами. Этилен-пропиленовый каучук и полиизобутилен востребованы в автомобильной промышленности, где из искусственной резины производят шины и камеры, устойчивые к регулярному давлению и растяжению.
Применение полиолефинов обширно: это тара и упаковка, электроизоляция для проводов и кабелей, водопроводные трубы (да, полиэтиленовые труб так и называются), бытовые изделия, броня. В медицине сверхвысокомолекулярный полиэтилен применяют для замены хрящевой ткани суставов. В строительстве изделия из пластиков служат вибро- и теплоизолятором. А ЭВА (Сэвилен) присутствует в подошве модной обуви, как легкий и пружинящий материал.
Оглядевшись вокруг, можно понять, насколько глубоко продукция нефтегазохимии проникла в жизнь за последние полвека. Эта отрасль экономики является важной для любой страны. Благодаря нефти и газу человечество имеет улучшенные условия для жизни и работы.
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