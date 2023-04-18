Что такое полиолефины?

Продуктами из нефти и её производных пользуется, наверное, каждый житель Земли. Изделия нефтегазохимического сектора многочисленные и разнообразны. Смартфон, пластиковая бутылка, модные кроссовки, водопроводные трубы– это конечный результат сложных химических манипуляций с нефтью.

Многофункциональный интернет-магазин Сибур предлагает обширный список вторичного сырья, переработанного из собственно нефти и газа, и используемого для дальнейшего производства гигантского спектра товаров:

Топливно-сырьевые продукты;

Полистирол;

Полиолефины;

Термоэластопласты бутадиен-стирольные;

Органический синтез;

Каучуки;

Полиэтилентерефталат;

Пластификаторы.

Полиолефины представляют класс высокомолекулярных соединений – полимеров, получаемых из низкомолекулярных мономеров (олефинов) и делятся на две разновидности – эластомеры и термопласты.

Представители последних известны в народе в силу повседневного использования – полипропилен, полиэтилен, полибутилен. Без полиэтиленовых пакетов не обходится поход в магазин, упаковка продуктов и товаров производится в многочисленные разновидности пленок. Полипропилен, в отличие от полиэтилена, стоек к истиранию, более термостоек, с наименьшей плотностью среди пластмасс. Материал не трескается, но чувствителен к свету и кислороду, химически стоек. По сравнению с полиэтиленом менее морозостоек, и при t ниже -5 -15 С° делается хрупким. Для улучшения качеств пластмасс вводятся пластификаторы, модификаторы и различные добавки.

Эластомеры, как видно из называния, обладают высокими эластичными свойствами. Этилен-пропиленовый каучук и полиизобутилен востребованы в автомобильной промышленности, где из искусственной резины производят шины и камеры, устойчивые к регулярному давлению и растяжению.

Применение полиолефинов обширно: это тара и упаковка, электроизоляция для проводов и кабелей, водопроводные трубы (да, полиэтиленовые труб так и называются), бытовые изделия, броня. В медицине сверхвысокомолекулярный полиэтилен применяют для замены хрящевой ткани суставов. В строительстве изделия из пластиков служат вибро- и теплоизолятором. А ЭВА (Сэвилен) присутствует в подошве модной обуви, как легкий и пружинящий материал.

Оглядевшись вокруг, можно понять, насколько глубоко продукция нефтегазохимии проникла в жизнь за последние полвека. Эта отрасль экономики является важной для любой страны. Благодаря нефти и газу человечество имеет улучшенные условия для жизни и работы.