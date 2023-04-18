В утвержденную приказом Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз потребления электрической энергии и мощности и основные технические решения по развитию энергетического комплекса Иркутской области. В соответствии с прогнозом, разработанным Филиалом Системного оператора Иркутское РДУ, 2028 году по энергосистеме Иркутской области планируется увеличение потребления электрической энергии до 77 089 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 3,83%, увеличение максимального потребления электрической мощности до 11 327 МВт со среднегодовым темпом прироста 3,48%.

Директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, комментируя включенные в СиПР решения, отметил, что рост потребления электрической энергии в Иркутской области выходит за рамки среднестатистического по стране. Динамика, составившая за 2022 год 8,6% создает предпосылки для перехода в новые условия, в которых практически исчерпаны запасы пропускной способности системообразующей электропередачи 500 кВ Братск – Иркутск. Системный оператор скрупулезно подходит к многофакторному анализу текущих причин таких значительных и резких изменений в структуре энергобаланса региона. На этой основе тщательно прорабатываются перспективные горизонты планирования в тесном сотрудничестве с каждым энергоемким промышленным потребителем.

В рамках разработанной по новым правилам СиПР в Иркутской области планируются несколько проектов, связанных с реконструкцией объектов генерации, одним из которых будет являться модернизация генераторов Иркутской ГЭС, с увеличением установленной мощности.

«Локомотивом роста» промышленности региона является второй этап развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», благодаря реализации которого будут увеличены провозные способности железной дороги и значительно увеличены объемы грузоперевозок в восточном направлении. Второй крупный промышленный проект, который уже близок к завершению и вводу в работу – это создание большого кластера глубокой переработки нефтегазового сырья ООО «Иркутская нефтяная компания» на севере области. Для обеспечения реализации этих и других проектов в 2023–2024 годах предусмотрены строительство воздушных линий напряжением 500 кВ на участке от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции (ПС) 500 кВ Нижнеангарская, а также установка второго автотрансформатора мощностью 501 МВА на ПС 500 кВ Усть-Кут.

Для решения назревшей проблематики энергоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей в центральной части Иркутской области в 2023 году в СиПР предусмотрены расширение ПС 500 кВ Тайшет с установкой третьего автотрансформатора мощностью 250 МВА, увеличение мощности двух автотрансформаторов на ПС 500 кВ Тулун.

Для обеспечения выдачи мощности Новоленской ТЭС проектной мощностью 550 МВт, строительство которой запланировано на территории Республики Саха Якутия, предусмотрено строительство трех ВЛ 220 кВ ориентировочной протяженностью 100 км каждая от ПС 220 кВ Сухой Лог до вновь сооружаемой Новоленской ТЭС. Станция, которую «Интер РАО – Электрогенерация» планирует ввести к 2028 году, предназначена для покрытия нагрузок энергосистемы Иркутской области.

Директор Иркутского РДУ отметил, что проекты, включенные в СиПР, решают задачи обеспечения подтвержденного инвесторами спроса на электроэнергию и мощность. Уже начата работа над формированием СиПР следующего периода, на 2024–2029 годы.