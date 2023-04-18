Экологические декларации на продукцию из низкоуглеродистой меди

Самый низкий углеродный след низкоуглеродистой меди, поставляемой компанией Elcowire (Швеция), теперь подтверждён экологическими декларациями.

Экологические декларации на продукцию (Environmental Product Declaration - EPD) представляют собой стандартизированные документы, содержащие информацию о воздействиях на окружающую среду производимой продукции, в данном случае медных изделий компании Elcowire, на протяжении всего жизненного цикла.

Экологические декларации были составлены организациями WSP и EPD International и проверены независимым сторонним Шведским институтом экологических исследований IVL (IVL Swedish Environmental Research Institute).

Экологические декларации на продукцию компании Elcowire служат основой для точных расчётов воздействия на окружающую среду и климат при выполнении какой-либо деятельности. Компания, выпускающая изделия из низкоуглеродистой меди, становится особо важным партнёром для потребителей на пути к достижению целей устойчивого и экологически безопасного развития. Эти документы можно найти и скачать с веб-сайта компании Elcowire. По запросу могут быть также предоставлены развёрнутые таблицы в Excel для облегчения использования данных при расчётах. Эти экологические декларации разъясняют экологические показатели продукта с учётом его жизненного цикла прозрачным, объективным и стандартизированным образом. Компания Elcowire не только включает климатическую декларацию, но также подробную информацию о выбросах парниковых газов и закислении среды.

Генеральный директор Пол Густавссон (Paul Gustavsson) подчеркнул, что компания Elcowire может предложить медный продукт с гораздо меньшим углеродным следом, чем другие поставщики, что поможет потребителям в достижении их целей в отношении климата. Компания Elcowire стремится быть стратегическим партнёром для клиентов, которые являются ключевыми двигателями происходящего энергетического перехода.

Elcowire Group со штаб-квартирой в г. Хельсинборг, Швеция, является одним из ведущих в Европе поставщиков продуктов и услуг на основе медной и алюминиевой катанки для электротехнической промышленности и инфраструктурной отрасли. Компания осуществляет свою деятельность в Швеции и Германии, состоит из пяти подразделений (Rod, Rail, High Voltage, Specials and Wire & Strands) и входит в Liljedahl Group.