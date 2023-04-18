В 2023 году «Россети Юг» планируют заменить в распределительных сетях 0,4-10 кВ 47 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Объем финансирования работ превысит 18 млн рублей.

Самонесущий изолированный провод более надежен по сравнению с оголенными проводами. Повышенная прочность жил и изоляции сокращает вероятность обрыва СИП даже в случае налипания снега или падения веток и деревьев, исключает поражение птиц током. Такой провод имеет длительный срок службы – до 50 лет. Эффективность использования современного самонесущего изолированного провода в распределительных сетях позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.

Наибольший объем ремонта намечен на территории Ростовской области, где на СИП будет заменено 25 км неизолированного провода. В Астраханской области в план включено более 13 км линий электропередачи, в Волгоградской – 9 км. Отметим, что по ЛЭП 0,4-10 кВ электроэнергия передается непосредственно в дома потребителей.

Всего в 2023 году «Россети Юг» планируют заменить на линиях электропередачи 0,4-10 кВ во всех регионах присутствия свыше 440 км провода.