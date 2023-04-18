НПП "ПОЛИПЛАСТИК" – генеральный спонсор выставки Rosplast

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18 апреля 2023, 09:11 112 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
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Ведущий российский компаундер стал генеральным спонсором главного отраслевого события лета – Rosmould & 3D-TECH I Rosplast. Выставка пройдет 6-8 июня 2023 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» и соберет более 300 экспонентов и более 10000 посетителей. 

«Проект Rosplast с каждым годом становится все шире и масштабнее, выставка чутко реагирует на тренды отрасли, привлекая ее лидеров в качестве экспонентов и предлагая участникам полезную и насыщенную деловую программу. Уверен, что такие проекты лидерам отрасли нужно обязательно поддерживать», – отмечает Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК». 

Выставка займет три павильона «Крокус Экспо», увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Экспоненты представят свои разработки в области оборудования, дизайна и проектирования изделий из пластмасс, производства пресс-форм и штампов, аддитивных технологий и 3D-печати. 

Насыщенная деловая программа рассчитана на все три дня выставки и включает в себя семинары и конференции по аддитивным технологиям, проектированию и изготовлению оснастки, умным технологиям литья пластмасс и форум индустрии производства пластмасс и рециклинга. Эксперты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» выступят в деловой программе с актуальными докладами – следите за обновлениями. 

Зарегистрироваться на выставку можно здесь. Бесплатный билет по промокоду RM23-CJDZJ.

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, Rosplast
Отрасль: Материалы для КПП 

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