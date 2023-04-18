В утвержденную приказом Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию энергетического комплекса Республики Бурятия. В соответствии с прогнозом, разработанным Филиалом Системного оператора Бурятское РДУ, до 2028 года в энергосистеме Республики Бурятия планируется увеличение потребления электрической энергии до 8757 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 6,53%, увеличение максимального потребления электрической мощности до 1464 МВт со среднегодовым темпом прироста 5,73%.

По итогам 2022 года объем выработки увеличился относительно 2021 года на 33,4%, потребление – на 4,6%. Согласно прогнозам, тенденция к динамичному росту сохранится в 2023 – 2028 годы.

Появление новых центров электропотребления, развитие промышленности и увеличение объема грузоперевозок в восточном направлении по БАМу и Транссибу создает повышенный спрос на энергетические мощности. В СиПР территория юго-восточной части ОЭС Сибири, в которую входит южная часть энергосистемы Республики Бурятия, отнесена к территории технологически необходимой генерации. Суммарная потребность в сооружении новых генерирующих объектов прогнозируется в размере не менее 690 МВт со сроком ввода к 2028 году. В том числе не менее 230 МВт планируется построить в Бурятии. Генерирующий объект, подлежащий строительству, будет отобран по результатам долгосрочного конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов.

Наибольшие годовые темпы прироста потребления электрической энергии и мощности в республиканской энергосистеме прогнозируются в 2024 году в связи с реализацией второго этапа расширения Восточного полигона РЖД. Для покрытия прогнозируемых нагрузок в СиПР на 2023 – 2024 годы предусмотрено сетевое строительство на территории Республики Бурятия. В числе крупнейших проектов: строительство (ПС) подстанции 500 кВ Нижнеангарская и двух воздушных линий (ВЛ) 500 кВ от нее до подстанции Усть-Кут и ВЛ 500 кВ до подстанции Таксимо; реконструкция ПС 220 кВ Таксимо со строительством распределительного устройства напряжением 500 кВ.

Положительная динамика энергопотребления, обусловленная развитием горнодобывающей отрасли, открытием дата-центров в Бурятии и соседней Иркутской области, также требует мероприятий по укреплению энергетического фундамента.

Для энергоснабжения нового крупного потребителя – строящегося Озерного горно-обогатительного комбината присоединенной мощностью 82 МВт компания «ФСК – Россети» в текущем году завершила строительство ПС 220 кВ Озерная мощностью 250 MBA и двух ВЛ 220 кВ Чита – Озерная протяженностью 240 км каждая.

На 2023 год в Мухоршибирском районе запланирован ввод крупного майнингового центра, строящегося на территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Для электроснабжения ЦОД «Битривер» с потребляемой мощностью 100 МВт ведется строительство новой подстанции 220 кВ ЦОД с трансформатором мощностью 125 МВА.

Кроме того, в 2024 году в рамках программы конкурентного отбора проектов модернизации тепловых мощностей (КОММод) планируется завершить модернизацию Блока 2 Гусиноозерской ГРЭС с увеличением установленной мощности на 20 МВт.

Бурятия является одним из лидеров по внедрению возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). Сегодня в республике шесть солнечных электростанций (СЭС) суммарной мощностью 115 МВт. В рамках концепции развития ВИЭ в СиПР предусмотрено строительство в 2024 году еще двух электростанций мощностью по 50 МВт каждая: Джидинской СЭС и Новобичурской СЭС. Это позволит обеспечить экологически чистой энергией потребителей населенных пунктов Джидинского и Бичурского районов республики.

Директор Бурятского РДУ Сергей Ткачев прокомментировал перспективы развития электроэнергетики Республики Бурятия.

«Проекты развития генерации и электрических сетей, включенные в СиПР, направлены на обеспечение растущего спроса на энергоресурсы и на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики в республике», – подчеркнул руководитель диспетчерского центра.

Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Александр Гоге отметил, что сегодня Республика Бурятия занимает лидирующие позиции по темпам роста промышленности. По итогам 2022 года республика заняла второе место в ДФО и восьмое в стране.