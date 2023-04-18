Россия начала экспортировать электроэнергию в Киргизию

Компания "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) впервые начала экспортировать электроэнергию в Киргизию. Об этом журналистам сообщили в компании.

"15 апреля 2023 года, впервые в истории, началась поставка электрической энергии из ЕЭС (Единая энергосистема - прим. ТАСС) России в энергосистему Кыргызстана транзитом через ЕЭС Казахстана. Общий планируемый объем поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составляет около 900 млн кВт⋅ч", - отметили в "Интер РАО".

Уточняется, что в настоящее время поставка составляет до 400 МВт в час, основным фактором является пропускная способность сетей Казахстана. В то же время при возможности увеличения транзита, "Интер РАО" готова обеспечить экспорт, полностью покрывающий существующий в Киргизии дефицит электроэнергии, который достигает 3 млрд кВт⋅ч.

График поставок будет согласовываться сторонами на регулярной основе в соответствии с положениями диспетчерского управления и правилами энергорынков.