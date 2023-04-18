В апреле текущего года запланирован ремонт 4 подстанций 110 кВ. Наиболее крупные из них: ПС «Инсар», ПС «Ромоданово», ПС «Теньгушево». В план также включена 1 подстанция 35 кВ ПС «Булгаково». До конца апреля будут проведены ремонт и техническое обслуживание 42 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, линий электропередачи различного уровня напряжения: ВЛ 110 кВ – 1,3 км, ВЛ 35 кВ – 0,6 км, ВЛ 10-0,4 кВ – 230,9 км.

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» интенсивно проводят работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи. На линиях 110 кВ площадь расчистки составит 81,1 га, на ВЛ 10-35 кВ – 16,1 га. Применяются механизированный и ручной способ удаления древесно-кустарниковой растительности, в том числе при помощи специальной мульчерной техники.

Всего на реализацию ремонтной программы в апреле будет направлено порядка 15,5 млн рублей.