Бизнес-миссия ГК "ОПТИКЭНЕРГО" в Пензе

Сегодня представители Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» активно работают в Пензе.

Торгово-промышленная палата Пензенской области 19 апреля организовала совместную бизнес-миссию пяти регионов, деловые круги Мордовии, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областей сегодня встречаются за круглым столом, ведут B2B-переговоры, обсуждают возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между регионами.

Группа Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» заинтересована в работе с соседями, поэтому в Пензу отправились сотрудники всех промышленных предприятий Холдинга, а также представители управляющей компании. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на мероприятии представляет заместитель директора по активным продажам Владимир Дмуховский.

Надеемся, что работа будет плодотворной для всех участников!