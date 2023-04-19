Бизнес-миссия ГК "ОПТИКЭНЕРГО" в Пензе

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19 апреля 2023, 17:30 410 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: emcable.ru

Фото: emcable.ru

Сегодня представители Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» активно работают в Пензе.

Торгово-промышленная палата Пензенской области 19 апреля организовала совместную бизнес-миссию пяти регионов, деловые круги Мордовии, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областей сегодня встречаются за круглым столом, ведут B2B-переговоры, обсуждают возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между регионами.

Группа Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» заинтересована в работе с соседями, поэтому в Пензу отправились сотрудники всех промышленных предприятий Холдинга, а также представители управляющей компании. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на мероприятии представляет заместитель директора по активным продажам Владимир Дмуховский.

Надеемся, что работа будет плодотворной для всех участников!

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Метки: ОПТИКЭНЕРГО, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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