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На встрече, состоявшейся 18 апреля в Администрации Томской области, директор Кемеровского РДУ (диспетчерский центр, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление объектам электроэнергетики на территории Кемеровской и Томской областей) рассказал Андрею Антонову о ключевых направлениях деятельности Системного оператора, проанализировал основные параметры функционирования энергосистемы Томской области.
Директор РДУ отметил позитивную динамику в развитии экономики и промышленности Томской области, что подтверждается ростом электропотребления в 2022 году. Согласно прогнозу Системного оператора, позитивная тенденция сохранится до 2028 года.
Важнейшие технические решения по развитию энергосистемы региона включены в Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР) на 2023–2028 годы, разработанную Системным оператором и утвержденную Министерством энергетики РФ.
«Программа развития электроэнергетики Томской области подразумевает улучшение сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей региона. В ближайшие 6 лет планируем реализовать ряд перспективных проектов в томской энергосистеме в рамках СиПР, что будет способствовать динамичному развитию нашей промышленности и экономики в целом», – подчеркнул Андрей Антонов.
Ключевым проектом в энергетике региона является строительство атомной электрической станции мощностью 300 МВт в ЗАТО Северск, на площадке Сибирского химического комбината. Реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 – прорывной для отечественной атомной промышленности проект, который станет первым в мире образцом для отработки атомных технологий четвертого поколения.
Для выдачи мощности электростанции в сеть СиПР предусмотрено строительство до 2027 года линий электропередачи и реконструкция трансформаторных подстанций классом напряжения 220 и 110 киловольт.
Говоря о развитии генерации в регионе, Павел Якис отметил также запланированную на 2025 год реконструкцию тепловой электростанции в городе Северске. Замена двух турбоагрегатов позволит повысить надежность электро- и теплоснабжения промышленных объектов Сибирского химического комбината и жилых микрорайонов города.
«В Томской области, где работают несколько флагманских предприятий химической, нефтеперерабатывающей, атомной отрасли, где сформирован уникальный конгломерат образования, науки и производства, создается атомная энергетика будущего», – отметил Павел Якис. – Заданный в СиПР вектор развития позволяет Системному оператору, региональным органам власти и предприятиями совместными усилиями обеспечить эффективное развитие экономики, промышленности и энергетики региона».
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