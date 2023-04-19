Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» приступили к капитальному ремонту подстанции 110 кВ Городская-3 в Самаре. В результате выполненных работ повысится надежность электроснабжения потребителей, запитанных напрямую и через другие сетевые организации, получающие электроэнергию от ПС 110 кВ Городская-3.

Работы будут продолжаться 3 месяца. За это время энергетики отремонтируют 2 силовых трансформатора мощностью 80 МВА, 53 выключателя, 12 разъединителей, 4 секции шин, 2 трансформатора собственных нужд, отделители и короткозамыкатели. Кроме того, будет отремонтировано 66 ячеек комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН). На эти цели выделено около 1,6 млн рублей.

Подстанция 110 кВ Городская-3 обеспечивает электроснабжение объектов трамвайно-троллейбусного управления, насосно-фильтровальной станции №2, протезно-ортопедического предприятия. Также энергообъект участвует в электроснабжении Самарского областного клинического онкологического диспансера, Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, бытовых потребителей Промышленного и Кировского районов Самары.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».