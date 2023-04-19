Завод Людиновокабель объявляет о запуске новых продуктов – холодостойкого силового и контрольного кабеля с низким дымо- и газовыделением в исполнении нг(А)LS-ХЛ:

КВВГнг(А)-LS-ХЛ

КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ

ВВГнг(А)-LS-ХЛ

ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ

АВВГнг(А)-LS-ХЛ

АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ

ВБШвнг(А)-LS-ХЛ

АВБШвнг(А)-LS-ХЛ

Кабели разработаны специально для эксплуатации в условиях низких температур и прокладки в туннелях, кабельных сооружениях. Кабели в исполнении нг(А)LS-ХЛ не распространяют горение при групповой прокладке.

На всю новую линейку получены сертификаты соответствия и производство готово к запуску.

Сертификат соответствия: Контрольный кабель нг(А)LS-ХЛ

Сертификат соответствия: Силовой кабель нг(А)LS-ХЛ

Новые продукты будут интересны для таких отраслей как, нефтегазовая промышленность, энергетика, транспорт и другие.

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