RusCable Insider #309
Завод Людиновокабель объявляет о запуске новых продуктов – холодостойкого силового и контрольного кабеля с низким дымо- и газовыделением в исполнении нг(А)LS-ХЛ:
Кабели разработаны специально для эксплуатации в условиях низких температур и прокладки в туннелях, кабельных сооружениях. Кабели в исполнении нг(А)LS-ХЛ не распространяют горение при групповой прокладке.
На всю новую линейку получены сертификаты соответствия и производство готово к запуску.
Сертификат соответствия: Контрольный кабель нг(А)LS-ХЛ
Сертификат соответствия: Силовой кабель нг(А)LS-ХЛ
Новые продукты будут интересны для таких отраслей как, нефтегазовая промышленность, энергетика, транспорт и другие.
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