Энергетики Славянского филиала «Россети Кубань» приступили к плановому ремонту распределительных сетей в хуторе Бараниковском Славянского района. Технические мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения около трех тысяч жителей населенного пункта и социально значимых объектов.

Энергетики установят порядка 15 железобетонных промежуточных и шести анкерных опор, заменят 15 дефектных изоляторов и более 26 траверс, а также расчистят охранные зоны ЛЭП от поросли, чтобы исключить падение веток и деревьев на провода во время непогоды.

В хуторе Бараниковском специалисты произведут замену около трех километров неизолированного провода на провод с большим сечением, что существенно увеличит пропускную способность сетей на этих участках. Работы позволят сократить количество технологических нарушений в период пиковых нагрузок.

Также в ходе ремонтной программы будет проведена замена более 70 ответвлений воздушных линий электропередачи в дома потребителей. Особое внимание при выполнении работ энергетики Славянских электрических сетей уделят оборудованию, которое обеспечивает электроснабжение социально значимых объектов.