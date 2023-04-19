В АО "ЛОЭСК" подвели итоги прохождения ОЗП 2022-2023

Энергетики АО «ЛОЭСК» обеспечили надежное функционирование сетевого комплекса Ленинградской области в зоне своей ответственности даже на фоне резкого роста числа опасных метеоявлений в осенне-зимний период

Прошедшая зима прошла в условиях низких температур. Несмотря на то, что в некоторые дни температура воздуха по Ленинградской области достигала -35°С, энергетикам удалось обеспечить надежное электроснабжение.

«Все аварийные инциденты, произошедшие в течение отопительного сезона 2022-2023, были оперативно ликвидированы. Среднее время нарушения электроснабжения в зоне ответственности АО «ЛОЭСК» не превысило нормативных значений», - сообщили в техническом блоке компании.

Для оперативного реагирования в случае возникновения технологических нарушений в постоянной готовности находилось 17 бригад и 16 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,54 МВт.

Благодаря отлаженной системе в рамках межведомственного взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области и плотному взаимодействию с органами власти и ЕДДС позволило энергетикам оперативно получать информацию о технологических нарушениях и максимально быстро реагировать и устранять их. Специалисты АО «ЛОЭСК» вовремя оценивали последствия стихии, координировали совместные действия филиалов, обеспечивали необходимыми силами и средствами проведение аварийно-восстановительных работ.