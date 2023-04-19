В утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 28.02.2023 № 108 Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию энергосистемы Ставропольского края. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, к 2028 году в энергосистеме Ставропольского края планируется увеличение потребления электрической энергии до 11 787 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста – 0,7 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 1 828 МВт со среднегодовым темпом прироста – 0,3 %.

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, в соответствии с СиПР, в энергосистеме Ставрополья планируются проекты, связанные с вводом и реконструкцией объектов по производству электроэнергии.

Это проекты строительства Просянской ГЭС установленной мощностью 7 МВт, Горько-Балковской ГЭС мощностью 9 МВт, Кузьминской ВЭС мощностью 160 МВт, Труновской ВЭС мощностью 95 МВт со сроком ввода в 2023 году, а также ВЭС Чистополь мощностью 71,3 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году.

Кроме того, согласно СиПР запланирована модернизация Сенгилеевской ГЭС с увеличением мощности с 15 до 18 МВт со сроком реализации в 2025 году и модернизация Кубанской ГАЭС с увеличением мощности до 18,9 МВт (прирост 3 МВт) со сроком в 2026 году.

В СиПР также определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Ставропольского края, необходимые для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений.

Эти решения включают в себя реконструкцию ряда подстанций и воздушных линий 35-110 кВ.

В частности, предусмотрена реконструкция подстанции 35 кВ Ясная Поляна-1 с переводом на напряжение 110 кВ (ПС 110 кВ Джинал) и строительством распределительного устройства 110 кВ, с увеличением трансформаторной мощности с 12,6 МВА до 50 МВА.

Запланировано строительство заходов воздушной линии 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км на ПС 110 кВ Джинал ориентировочной протяженностью 0,2 км.

Планируется реконструкция ПС 110 кВ Ачикулак с заменой одного из трансформаторов мощностью 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА.

В том числе предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Лысогорская с заменой одного из трансформаторов мощностью 2,5 МВА на трансформатор 4 МВА.

Запланирована реконструкция ПС 110 кВ Мин-Воды-2 с заменой трансформатора мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА.

Планируется реконструкция ПС 110 кВ Левокумская с заменой трансформаторов мощностью 10 МВА и 6,3 МВА на два трансформатора мощностью по 16 МВА.

На ПС 110 кВ Западная запланировано провести реконструкцию с установкой третьего трансформатора мощностью 16 МВА.

«В Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы учтены актуальные потребности по обеспечению энергетической безопасности Ставропольского края на ближайшие шесть лет. Реализация проектов модернизации и реконструкции электросетевого комплекса позволит улучшить надежность электроснабжения региона в наиболее «проблемных местах», а также подключить новых потребителей», - прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалёв.

Напомним, новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

СиПР ЭЭС на 2024 – 2029 годы планируется утвердить до 1 декабря 2023 года. Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики предполагается разработать и утвердить до 1 декабря 2024 года.