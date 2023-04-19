Электрические сети Ужурского района обновились и стали надёжнее

Энергосистему Красноярского края необходимо надёжно и качественно подготовить к предстоящим холодам. Поэтому красноярские энергетики уже готовятся к новому осенне-зимнему периоду.

В этом году ремонты электросетей пройдут практически во всех районах края. В основном это небольшие, но важные для конечных потребителей работы: замена опор, расчистка просек, ремонт оборудования и трансформаторных подстанций.

К примеру, в Ужурском районе за март – начало апреля уже завершили работы в трёх деревнях: Новой Кузурбе, Кулуне и Прилужье. Там заменили и укрепили опоры и перетянули простой провод на СИП — самонесущий изолированный провод. Также, обновили линии электропередачи в районе железнодорожной станции в Ужуре. Сразу после специалисты зайдут в деревни Баит и Тургужан.

Если оценивать работы в абсолютных числах, то энергетики в Ужурском районе заменили около 100 опор, смонтировали 80 железобетонных приставок для их усиления и перетянули 3,9 километра провода.

«Ремонт сетей помогает снизить аварийность, улучшить качество напряжения и сокращает количество технологических нарушений из-за непогоды», — перечисляет основные эффекты Дмитрий Шандор, заместитель начальника — главный инженер Ужурского района электрических сетей.

В целом по Красноярскому краю, филиал компании «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» потратит на ремонтную программу-2023 более 565 миллионов рублей, не считая расходов на присоединение новых потребителей и инвестиции в развитие энергокомплекса.